Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf Gegenfahrspur geraten

Streufdorf (ots)

Aus vermutlich gesundheitlichen Gründen kam ein 59-jähriger VW-Fahrer Donnerstagabend in der Unteren Marktstraße in Streufdorf auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen ein entgegenkommendes Auto. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß verletzt und mussten mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

