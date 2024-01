Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und abgehauen

Dorndorf (ots)

Zwischen 11:45 Uhr und 12:10 Uhr kam es Mittwochmittag zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eisenacher Straße in Dorndorf. Eine 69-Jährige parkte ihr Auto neben einem weißen Pkw ab und ging einkaufen. Als sie zu ihrem Audi zurückkam, stellte sie weißen Lack am vorderen rechten Kotflügel sowie der Stoßstange ihres Fahrzeuges fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0007995/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

