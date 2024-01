Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln

Suhl-Goldlauter (ots)

Mittwochmittag gegen 11:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Suhler Straße in Suhl Goldlauter-Heidersbach. Eine 83-Jährige Autofahrerin war gerade in Richtung des Stadtgebietes Suhl unterwegs, als ein ihr entgegenkommender Fahrzeugführer auf ihre Straßenseite geriet. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Außenspiegeln der Autos. Während die 83-Jährige ihren Audi stoppte, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Goldlauter fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro am Außenspiegel der Geschädigten. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0008100/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

