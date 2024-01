Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrunken gefahren

Floh-Seligenthal (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 40-jährigen Autofahrer in Floh-Seligenthal. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,06 Promille. Daraufhin musste der Mann die Polizisten in die Dienststelle begleiten, um dort einen gerichtsverwertbaren Test durchzuführen. Auch dieser zeigte noch immer ein Ergebnis von 0,98 Promille. Der Mann erhält eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und musste an diesem Abend sein Auto stehenlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell