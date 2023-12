Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchsversuch in Schuhgeschäft - Täter scheitern an Eingangstür

Königslutter (ots)

Königslutter Rottorfer Straße

21.12.2023, 06.00 Uhr - 06.18 Uhr

Mit brachialer Gewalt versuchten Unbekannte am frühen Donnerstagmorgen in ein Schuhfachgeschäft in der Rofttorfer Straße einzubrechen. Die Täter gelangten zwischen 06.00 Uhr und 06.18 Uhr ungehindert an das Geschäft. Hier benutzen sie einen Gullideckel und versuchten hiermit den Glaseinsatz der Eingangstür zu zerstören. Doch die Eingangstür hielt ihren Bemühungen stand und so ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Wie hoch der entstandene Schaden an der Eingangstür ist, wird derzeit überprüft.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in Königslutter, Rufnummer 05353/9197-0.

