LPI-SHL: Eine Einmündung und zwei Unfälle innerhalb von 10 Minuten

Meiningen (ots) - Aus bislang nicht geklärter Ursache entwickelte sich in der Zeit von Dienstag, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 01:20 Uhr, ein Feuer an einem Renault, der in einer Garage in der Kreuzstraße in Meiningen, stand. Das Feuer zerstörte den Kleinwagen komplett und beschädigte auch die Garage und die in ihr gelagerten Gegenstände. Ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand. Warum der Brand entstand ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

