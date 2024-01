Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hildburghausen (ots)

Am frühen Dienstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Häselriether Straße in Hildburghausen. Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr an der Ampelkreuzung bei grün los, bremste auf der Kreuzung jedoch plötzlich so stark ab, dass ein dahinter fahrender 21-jähriger Fahrzeugführer auf den Audi des 39-Jährigen auffuhr. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Der Audi des 21-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

