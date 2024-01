Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Hildburghausen (ots)

Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Ein 81-jähriger Seat-Fahrer wollte nach links in die Wiesenstraße abbiegen. Er verfehlte jedoch die Einfahrt und fuhr stattdessen in eine Grundstückseinfahrt. Hier prallte er so stark gegen einen Zaunpfosten aus Metall, dass sein Auto so stark beschädigt wurde, dass es abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde zum Glück niemand. Am Zaun entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro und am Seat von ca. 5.000 Euro.

