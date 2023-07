LPI-J: Zeugen gesucht nach Beleidigung und Bedrohung

Weimar (ots) - Am frühen Samstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnungsbrand in Ramsla gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache war im Schlafzimmer einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner versuchte noch den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen, was jedoch misslang. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand anschließend schnell löschen. Der Sachschaden in der ...

mehr