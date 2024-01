LPI-SHL: Starkstromkabel von Baustelle geklaut

Suhl (ots) - Dienstagnachmittag erhielt die Polizei die Information, dass es bereits einen Tag zuvor zu einem Unfall an der Bushaltestelle in der Friedrich-König-Straße in Suhl gekommen war. Eine 78-Jährige stieg am Montag gegen Mittag gerade in den Bus ein, als sich die Doppeltüren des Linienbusses plötzlich schlossen. Die Frau wurde dazwischen eingeklemmt und als sich die Türen wieder öffneten, stürzte sie aus ...

