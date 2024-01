LPI-SHL: Kasse entwendet

Geismar (ots) - Auf bislang unbekannte Art und Weise entwickelte sich am Montag in der Zeit von 19:40 Uhr bis 23:15 Uhr ein Feuer in einer Gartenhütte in der Straße "Am Mühlberg" in Geismar. Die Flammen zerstörten das gesamte Gartenhaus und hinterließen einen Schaden von ca. 5.000 Euro. Warum es brannte, ermittelt derzeit die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

