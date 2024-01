LPI-SHL: Gartenhütte brannte

Obermaßfeld-Grimmenthal (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen in eine Bäckereifiliale, die sich in einem Supermarkt in der Einhäuser Straße in Obermaßfeld-Grimmenthal befindet, einzubrechen. Es blieb jedoch bei einem Sachschaden an der Eingangstür in Höhe von etwa 1.500 Euro, in das Geschäft gelangten die Täter nicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit dem ...

mehr