Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Türschloss beschädigt

Schmalkalden (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Donnerstagabend bis Montagvormittag das Schloss an der Eingangstür eines Parteibüros in der Straße Kirchhof in Schmalkalden mit einer unbekannten Flüssigkeit. Dadurch ließ sich das Schloss nicht mehr bedienen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0006069/2024 zu melden.

