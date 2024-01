Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: IBU-Weltcup im Biathlon

Oberhof (ots)

Drei Tage Biathlon Weltcup liegen hinter insgesamt ca. 52.000 Fans. Die Zeit vom 05.01.2024 bis 07.01.2024 stand traditionell im Zeichen des Wintersports. Die Landespolizeiinspektion Suhl führte anlässlich dieser Sportveranstaltung einen polizeilichen Sicherungseinsatz durch, um allen Zuschauerinnen und Zuschauern eine reibungslose und sichere An- und Abreise zu ermöglichen. Damit die Athletinnen und Athleten pünktlich die Wettkampfstätte erreichten, wurden sowohl die Tambacher Straße als auch der Kanzlersgrund gesperrt. In altbewährter guter Zusammenarbeit mit dem Veranstalter ging sowohl das Verkehrs- als auch das Sicherheitskonzept auf und die Gäste konnten drei tolle Wettkampftage bei meist Oberhof-typischem Wetter erleben. Lediglich fünf Anzeigen nahm die Polizei in diesem Zeitraum auf. Dazu gehörten, dass Beamte Samstagmittag einen PKW kontrollierten, an welchem kein amtliches Kennzeichen angebracht war und somit ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erfüllt war, außerdem wurden zwei Anzeigen wegen der Beleidigung von Polizeibeamten aufgenommen. Zudem kommen zwei weitere Anzeigen, weil sich Gäste eines Hotels derart in die Haare bekamen, dass es in einer wechselseitigen Körperverletzung endete. Es kam an allen Wettkampftagen nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Die polizeiliche Lage war durchweg ruhig. Der Einsatz wurde ausschließlich durch Thüringer Beamte abgesichert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell