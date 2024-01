Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vandalismus in Wasungen

Wasungen (ots)

In den Nachtstunden vom 04.01.2024 auf den 05.01.2024 war ein bisher unbekannter Täter in Wasungen unterwegs und beschädigte insgesamt 3 Fahrzeuge in der Bahnhofstraße und in der Meininger Straße. An allen Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt und bei einem PKW Audi wurde zusätzlich noch ein Reifen zerstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Wer Hinweise auf den oder die bisher unbekannten Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 5910 zu melden.

