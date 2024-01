Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Am Freitag, den 05.01.2024, kam es zu einer Verkehrskontrolle von Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in der Leipziger Straße in Meiningen, da der Fahrer seine Kennzeichen nicht ordnungsgemäß am Fahrzeug befestigt hatte. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde auch ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv, weshalb der Fahrer zu einer Blutentnahme ins Klinikum in Meiningen verbracht wurde. Ihn erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

