POL-WAF: Telgte-Westbevern. Motocross-Maschine gestohlen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 18.11.2023, 23.45 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung durch Schüsse im Bereich Am Stockpieper in Ahlen gemeldet. An der Kleingartenanlage stellten Polizisten ein Auto fest, in dem ein 24-jähriger Beckumer und ein 29-jähriger Gütersloher saßen. Der 24-Jährige gab an, mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse anlässlich der dortigen Feier abgegeben zu haben. Die Einsatzkräfte ...

