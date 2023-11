Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ruhestörung durch Schüsse gemeldet

Warendorf (ots)

Am Samstag, 18.11.2023, 23.45 Uhr wurde der Polizei eine Ruhestörung durch Schüsse im Bereich Am Stockpieper in Ahlen gemeldet. An der Kleingartenanlage stellten Polizisten ein Auto fest, in dem ein 24-jähriger Beckumer und ein 29-jähriger Gütersloher saßen. Der 24-Jährige gab an, mit einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse anlässlich der dortigen Feier abgegeben zu haben. Die Einsatzkräfte stellten die Waffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den erheblich alkoholisierten Beckumer ein.

