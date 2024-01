LPI-J: Zeuge beobachtet Unfallflucht

Weimar (ots) - Im Zeitraum von Montag zu Dienstag gelangten der oder die unbekannten Täter in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße. Dort hebelten sie die Kellertür eines 49jährigen auf und entwendeten ein E-Bike im Wert von 2600 Euro. Das Fahrrad war ohne Akku, diesen lagerte der Geschädigte in seiner Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine weiteren Kellerabteile angegriffen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

