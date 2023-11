Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Falsche Handwerker - Betrugsmasche "Wasserschaden" erfolgreich vollendet

Mannheim (ots)

Am Montagmittag um 12 Uhr haben sich bislang drei unbekannte Täter unter dem Vorwand, sich um einen akuten Wasserschaden kümmern zu müssen, Zutritt zu der Wohnung eines Ehepaars in der Neckarstadt-Ost verschafft. Die Ehefrau, welche den Unbekannten vorerst Glauben schenkte, zeigte den drei Männern die Wohnräumlichkeiten. In der Wohnung teilten sich die Männer dann auf. Während sich zwei der Täter um einen angeblichen Wasserschaden in einem anderen Raum kümmern mussten, blieb der Dritte mit der Seniorin im Wohnzimmer und lenkte diese ab. Durch dieses Ablenkungsmanöver gelang es den Tätern einen unverbauten Tresor zu entwenden. Hiernach verließen alle drei unvermittelt die Wohnung und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung. Die Höhe des Diebstahlsschadens liegt im unteren sechsstelligen Bereich.

Über die Täter ist lediglich bekannt, dass zwei von ihnen klein und stämmig und der dritte sehr dünn mit sehr dünnen Beinen gewesen sein soll. Außerdem habe er gutes Deutsch gesprochen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

