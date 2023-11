Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: 24-Jähriger wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Mannheim-Käfertal (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Mann erlassen.

Am Sonntagvormittag, dem 26. November 2023, befanden sich die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal aufgrund lautstarker verbaler Streitigkeiten zwischen dem 24-jährigen Tatverdächtigen und einer Frau in Käfertal im Einsatz. Als die Wohnung der Frau betreten wurde, um sich nach ihrem Wohlbefinden zu erkundigen, stellten die Beamtinnen und Beamten massiven Marihuanageruch fest. Nachdem eine Gefährdung für die Wohnungsinhaberin ausgeschlossen werden konnte, gab der 24-jährige Tatverdächtige gegenüber den Beamtinnen und Beamten an, dass es sich bei dem Marihuana um seinen Besitz handeln würde. Bei einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung konnten mithilfe eines Polizeihundes insgesamt 349,2 Gramm verkaufsfertiges Marihuana, 290 Gramm Marihuanaverschnitt, 6,2 Gramm Haschisch, zwei Joints, Verpackungsmaterial und Bargeld im oberen dreistelligen Bereich - vermutlich aus Rauschgiftverkäufen - festgestellt werden.

Der 24-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Folgetag der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Diese erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen bestehender Fluchtgefahr und setzte diesen in Vollzug. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell