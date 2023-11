Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Autofahrer fährt gegen E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Montag fuhr um kurz nach 17:30 Uhr ein 35-Jähriger auf einem E-Scooter auf der Bürgerstraße von Kirchheim in Richtung Rohrbach. Kurz vor der Bushaltestelle an der Brücke stieß aus bislang unbekannter Ursache ein 25-Jähriger mit seinem Ford gegen den vorausfahrenden E-Scooter. Dabei kam dessen 35-jähriger Fahrer zu Fall und verletzte sich am Kopf. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich ein leichter Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221-3418-0 zu melden.

