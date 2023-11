Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Falschem Handwerker das Handwerk gelegt

Mannheim (ots)

Am Sonntag gegen 17.50 Uhr gab sich ein 26-Jähriger als Handwerker eines Notdienstes aus und begab sich in die Katharinenstraße zu einer 42-Jährigen, die sich unter einer Notfall-Hotline wegen eines Defekts an ihrer Heizung meldete. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Heizung im Keller gab der 26-jährige Betrüger an, dass die Pumpe kaputt sei. Es wurde eine Rechnung in Höhe von 534,79 Euro ausgestellt, obwohl noch nichts repariert worden war. Es handelte sich um die gleiche Rechnung wie am Vortag.

Denn an diesem Tag befand sich der Betrüger bereits in Ludwigshafen bei der Tochter der 42-Jährigen und verlangte für eine nicht verrichtete Arbeit ebenfalls 534,79 EUR. Hier hatte der 26-Jährige zusätzlich noch Heizungselektroden entwendet. Die Tochter erstattete Anzeige. Dort stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt und die auf der Rechnung angegebene Firma aus Frankfurt am Main nicht existiert. Sie fingierte am nächsten Tag eine Notsituation bei ihrer Mutter, um dem Betrüger auf die Spur zu kommen.

Der 26-Jährige wurde vor Ort durch die alarmierten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Hierbei konnte bei ihm Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags aufgefunden werden. Es konnte umfassendes Beweismaterial sichergestellt werden. Der 26-Jährige durfte das Polizeirevier nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen und muss sich nun wegen des gewerbsmäßigen Betrugs verantworten.

Sollten auch sie eines solchen Betruges zu Opfer gefallen sein, können sie das bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zur Anzeige bringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell