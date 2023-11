Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksame Kundin entlarvt Ladendieb

Northeim (ots)

37154 Northeim, Grafenhof, Samstag, 18.11.2023, 18.45 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Samstag gegen 18.45 Uhr wurde ein Kunde eines Einkaufsmarktes an der o.g. Örtlichkeit auf einen 37-jährigen Mann aufmerksam. Dieser verstaute während seines Aufenthaltes in dem Markt Ware in seinem mitgeführten Rucksack und passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen.

Der Zeuge informierte daraufhin eine Mitarbeiterin, welche den Mann schließlich auf den Vorfall ansprach.

Bei den verstauten Gegenständen handelte es sich um mehrere alkoholische Getränkedosen im Wert von rund 13,00 Euro.

Der 37-jährige Mann aus Northeim händigte das Diebesgut schließlich aus.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet und ein einjähriges Hausverbot für den Markt ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell