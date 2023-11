Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fußballhallenturnier endet mit körperlichen Auseinandersetzung

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau/ OT Lindau, Schützenallee, Samstag, 18.11.2023, 14.45 Uhr

NORTHEIM (mil)

Bei einem Kinderfußballturnier der F-Jugend kam es am vergangenen Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Zwischen einer Zuschauerin und einem 31-jährigen Fußballtrainer kam es auf Grund der Mannschaftsaufstellung zu einer verbalen Streitigkeit. Der 31-jährige Mann wurde zunehmend aufbrausender, sodass sich der 34-jährige Ehemann der Zuschauerin in die Diskussion einmischte.

Zwischen den beiden Männern aus Northeim kam es zu einer Schubserei, wodurch beide Personen leicht verletzt wurden. Im weiteren Verlauf mischte sich ein 38-jähriger Northeimer in die Situation ein, was jedoch ebenfalls in einer Schubserei endete. Schließlich konnten die Parteien durch Eingreifen mehrerer Zuschauer getrennt werden.

Die drei beteiligten Männer verzichteten auf eine medizinische Erstversorgung vor Ort. Sie wurden folglich der Örtlichkeit verwiesen und müssen sich im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen Körperverletzung verantworten.

