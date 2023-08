Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gestern, am 17.08.2023 gegen 15:00 Uhr, nahm die Polizei einen Mann (65) fest, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Im Zuge weiterer Ermittlungen wurde ein 38-Jähriger ebenfalls vorläufig festgenommen. Zuvor hatte die Kriminalpolizei Hinweise auf einen mutmaßlichen gemeinschaftlichen Drogenhandel der Tatverdächtigen erhalten. Zivilkräfte stoppten den 65-Jährigen in einem roten Fahrzeug auf der Briller Straße in Höhe der dortigen Autobahnauffahrten. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle fanden die Beamten einen Rucksack mit einer nicht geringen Menge Heroin auf. Im weiteren Verlauf wurden Durchsuchungsbeschlüsse hinsichtlich des Fahrzeugs sowie für zwei Wohnungen in Wuppertal und in Köln erlassen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und der Wohnung in Köln beschlagnahmten die eingesetzten Beamten neben dem gefundenen Heroin zwei Mobiltelefone, eine nicht einsatzbereite PTB-Waffe und Bargeld in einem niedrigen fünfstelligen Bereich. Der 65-jährige Tatverdächtige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Aufgrund einer Vorerkrankung brachte ein Rettungswagen den Mann in ein Krankenhaus. Im Anschluss wurde er entlassen. Bei der Durchsuchung der Wohnung in Wuppertal traf die Polizei den 38-jährigen Tatverdächtigen an. In der Wohnung wurden nicht geringe Mengen diverser Betäubungsmittel (Ecstasy, Kokain, Heroin etc.) gefunden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell