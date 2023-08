Polizei Wuppertal

POL-W: W Sicher ist sicher: Die Polizei Wuppertal widmet der Prävention einen ganzen Tag

Wuppertal (ots)

Betrug per Telefon und Internet, Ablenkung am Steuer, sexualisierte Gewalt oder Unfälle mit E-Scooter und Pedelec - Gefahren können in vielen Lebensbereichen lauern. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Niemand ist diesen Gefahren schutzlos ausgeliefert. Deshalb widmet das Polizeipräsidium Wuppertal der Vorbeugung von Kriminalität und Verkehrsunfällen nun einen ganzen Tag.

Beim Präventionstag am Samstag, 26.08.2023, von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr informieren die Expertinnen und Experten des Kriminalkommissariats Kriminalprävention/Opferschutz sowie der Verkehrsunfallprävention über Möglichkeiten, sich zu schützen und sich selbst gegen vielfältige Gefahren stark zu machen.

Auf dem Johannes-Rau-Platz vor dem Rathaus in Wuppertal-Barmen erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spannendes und zum Teil interaktives Programm. Darunter ein Pedelec-, ein E-Scooter- und ein Ablenkungssimulator, eine Kindersitzberatung und ein Infostand der Opferschutzorganisation "Weißer Ring".

Auf einer Aktionsfläche baut die Verkehrsunfallprävention darüber hinaus einen Geschicklichkeitsparcours für Fahrrad und Pedelec auf. Für die Teilnahme benötigen die Besucherinnen und Besucher ein eigenes Fahrrad und einen eigenen Helm.

Wirksame Tipps und Tricks gegen Kriminalität und andere Gefahren bietet auch das Vortragsprogramm beim Präventionstag. Im Lichthof des Barmer Rathauses informiert das Kriminalkommissariat Kriminalprävention/Opferschutz über Einbruchschutz, Drogenprävention, Medienkompetenz, Hilfe für Opfer von Straftaten, Telefonbetrug sowie über Cybergrooming und sexualisierte Gewalt.

Auf dem Johannes-Rau-Platz mit dabei ist zudem das "Team 110", die Personalwerbung der Polizei Wuppertal. Sie informiert Interessierte über Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind selbstverständlich herzlich zur Berichterstattung in Wort und Bild eingeladen. Eine Übersicht über das Programm sowie die angebotenen Vorträge sind dem angehängten Plakat zu entnehmen. (tk)

