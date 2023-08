POL-W: POL W Ermittlungen gegen einen Mitarbeiter von Kindertagesstätten in Erkrath wegen Verdachts des Besitzes kinderpornographischer Inhalte-Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am Montag (14.08.2023 um 15:10 Uhr) kam es in der Rundschau-Passage in Barmen zu einem Raub auf eine 92-jährige Frau. Die Wuppertalerin befand sich in der Rundschau-Passage, als sich ihr nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Täter von hinten näherte. Anschließend entriss der Mann der Geschädigten ihre Halskette. In der Folge stürzte die Frau zu Boden. Sie verletzte sich leicht am ...

