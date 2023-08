Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf 92-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montag (14.08.2023 um 15:10 Uhr) kam es in der Rundschau-Passage in Barmen zu einem Raub auf eine 92-jährige Frau. Die Wuppertalerin befand sich in der Rundschau-Passage, als sich ihr nach bisherigen Erkenntnissen ein bislang unbekannter Täter von hinten näherte. Anschließend entriss der Mann der Geschädigten ihre Halskette. In der Folge stürzte die Frau zu Boden. Sie verletzte sich leicht am Hinterkopf. Der Täter flüchtete über die Straße Kleiner Werth in Richtung Bachstraße. Er wird wie folgt beschrieben: - circa 20 bis 30 Jahre alt - circa 170 bis 180 cm groß, schlank - schwarze Haare zum Dutt gebunden - gelbes T-Shirt und braune Bauchtasche Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter geben können, sich unter der 0202/284-0 zu melden. (ar)

