Polizei Wuppertal

POL-W: W Unbekannter flüchtet vor der Polizei - Hinweisgeber gesucht

Wuppertal (ots)

Am 10.08.2023 flüchtete ein bislang Unbekannter mit seinem Auto vor der Polizei. Der Fahrer eines verdächtigen BMW sollte gegen 21:30 Uhr auf der Straße Höfen in Wuppertal kontrolliert werden. Als die Beamten den Fahrzeugführer aufforderten anzuhalten, beschleunigte er stark und setzte seine Fahrt in Richtung Schwelm fort. In der Folge fuhr er über die Auffahrt Langerfeld auf die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund und konnte unerkannt entkommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen BMW der 5 er-Reihe mit Wuppertaler Kennzeichen. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 02020/284-0 zu melden. (sw)

