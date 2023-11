Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Erneuter Einbruch in ein Fahrzeug in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim (ots)

Eine 30-Jährige parkte am Montag zwischen 10.45 Uhr und 14 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Friedrich-Karl-Straße. Als sie nach drei Stunden zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, konnte sie feststellen, dass ihr Geldbeutel sowie eine Zip-Tüte mit Umsätzen aus ihrer Handtasche im Fußraum entwendet wurde. Insgesamt wurde Bargeld in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet, sowie diverse Habseligkeiten, die sich in ihrem Geldbeutel befanden.

Das Polizeipräsidium Mannheim warnt davor, wertvolle Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen. Somit werden Täter und Täterinnen animiert sich diese auf illegale Art und Weise anzueignen.

Zeugen, die Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden, unter: 0621-12580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell