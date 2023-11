Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zwei Wohnungseinbrüche am vergangenen Wochenende +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag bis Montag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Südweg in Oldenburg ein. Die Täter verschafften sich durch das Aufhebeln einer Tür Zugang zum Wohnhaus und entwendeten einen Tresor.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Zeit von Sonntag bis Montag in der Maria-von-Jever-Straße in Oldenburg. Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einem Wohnhaus. Angaben zum Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden.

In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter 0441-790-4115 entgegen.

(1464821, 1465102)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell