POL-EU: 15-jähriger fährt auf Sattelzug auf

Mechernich (ots) - Am Dienstag, den 12. September, wurde gegen 17.50 Uhr ein 20-Jähriger aus Aachen bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der St.-Florian-Straße in Mechernich erwischt. Zuvor hatte eine Angestellte des Supermarktes beobachtet, wie der Mann mehrere Getränkedosen in den Rucksack steckte. Der 20-Jährige verließ daraufhin den Supermarkt, ohne die Ware im Rucksack zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach ...

