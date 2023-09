POL-EU: 19-jähriger Mann versucht Streit zu schlichten und wird verletzt

Kall (ots) - Am Montag (11. September) wurde gegen 20.52 Uhr ein brennender Pkw in der Garage eines Mehrfamilienhauses auf der Keldenicher Straße in Kall gemeldet. Das verschlossene Garagentor wurde von der Feuerwehr geöffnet und der brennende Pkw gelöscht. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert. Eine 51-jährige Bewohnerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach dem ...

