Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: Mehrere Fahrradreifen zerstochen - Kriminalpolizei ermittelt

Bonn (ots)

Am Dienstagvormittag (07.02.2023) zerstachen Unbekannte Reifen an insgesamt fünf Fahrrädern, die im Bereich Wesselstraße/Am Neutor abgestellt waren. Der Tatzeitraum lässt sich nach bisherigen Ermittlungen zwischen 9:00 Uhr und 11:00 Uhr eingrenzen.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen zu diesen Sachbeschädigungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, denen am Dienstagvormittag verdächtige Personen aufgefallen sind oder die auch in der Vergangenheit ungewöhnliche Feststellungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

