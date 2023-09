Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl im Supermarkt- Mann hat eine Machete im Rucksack

Mechernich (ots)

Am Dienstag, den 12. September, wurde gegen 17.50 Uhr ein 20-Jähriger aus Aachen bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der St.-Florian-Straße in Mechernich erwischt.

Zuvor hatte eine Angestellte des Supermarktes beobachtet, wie der Mann mehrere Getränkedosen in den Rucksack steckte.

Der 20-Jährige verließ daraufhin den Supermarkt, ohne die Ware im Rucksack zu bezahlen.

Ein Mitarbeiter sprach den Mann an und rief die Polizei.

Polizeibeamte fanden bei der Durchsuchung des Rucksacks neben den Getränkedosen noch eine Machete.

Die Machete wurde sichergestellt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des Diebstahls mit Waffen gefertigt.

