POL-MA: Unfall aufgrund abgefahrener Reifen

Mannheim (ots) - Am Sonntag gegen 17.50 Uhr gab sich ein 26-Jähriger als Handwerker eines Notdienstes aus und begab sich in die Katharinenstraße zu einer 42-Jährigen, die sich unter einer Notfall-Hotline wegen eines Defekts an ihrer Heizung meldete. Nach kurzer Inaugenscheinnahme der Heizung im Keller gab der 26-jährige Betrüger an, dass die Pumpe kaputt sei. Es wurde eine Rechnung in Höhe von 534,79 Euro ...

mehr