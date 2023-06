Kleve (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. Juni 2023) haben unbekannte Täter versucht, in ein Brillengeschäft auf der Große[n] Straße einzudringen. Sie hebelten an einem zur Stickestraße gelegenen Fenster der Filiale herum, gelangten aber nicht in das Gebäude. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Kripo Kleve. (cs) Rückfragen bitte an: ...

