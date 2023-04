Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lkw in Brand - KPI ermittelt

Greiz (ots)

Greiz: Mehrere Anrufer meldeten gestern Abend (10.04.2023) gegen 19:45 Uhr den Brand eines Lkw in der Reichenbacher Straße, so dass unverzüglich Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort ausrückten. Vor Ort bestätigte sich die Meldung und die Einsatzkräfte der Feuerwehr begannen mit den Löscharbeiten. Aufgrund des Brandes entstand sowohl am Fahrzeug, als auch an der Ladung Sachschaden in jeweils fünfstelliger Höhe. Zudem wurden durch das Feuer ein benachbarter Zaun und die Fahrbahn in Mitleidenschaft gezogen. Kurz nach 22:00 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Warum es zum Brandausbruch an dem am Fahrbahnrand abgestellten Lkw kam, ist derzeit noch unklar. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Lkw selbst wurde am 06.04.2023, gegen 16:00 Uhr am Straßenrand der Reichenbacher Straße abgestellt.

Die Kriminalpolizei in Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

