POL-MFR: (1030) Exhibitionist aufgetreten - Tatverdächtiger festgenommen

Fürth (ots) - Am Dienstagnachmittag (05.09.2023) kam es in der Fürther Südstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Zustellfahrzeug und einem Motorrad. Auf Grund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Der Zusammenstoß ereignete sich, als der Fahrer eines Motorrades gegen 14:45 Uhr in der Flößaustraße ein am Fahrbahnrand haltendes Fahrzeug eines Paketdienstes überholen wollte. ...

