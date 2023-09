POL-MFR: (1028) Auseinandersetzung in Ansbach - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots) - Am Dienstagvormittag (05.09.2023) blockierten Klimaaktivisten eine Fahrbahn am Rathenauplatz. Die Polizei löste die nicht angezeigte Versammlung auf. Kurz nach 11:00 Uhr betraten mehrere Personen die östliche Fahrbahn des Rathenauplatzes und blockierten den Fahrzeugverkehr in stadtauswärtiger Fahrtrichtung. Acht Personen klebten sich an der Fahrbahnoberfläche fest. Einsatzkräfte der Polizei sperrten ...

