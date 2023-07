Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Handydiebstahl aus Geschäft

Daun (ots)

Am 24.07.2023 gegen 13:00 Uhr begab sich eine bisher unbekannte weibliche Täterin in ein Modegeschäft in der Burgfriedstraße in Daun.

Die Täterin wurde nach ersten Zeugenhinweisen wie folgt beschrieben: weiblich, ca. 55 Jahre, ca. 165 cm, mittelblond, Zopf bis Mitte Rücken, hellblaue Stoffhose (enganliegend), pink-orangenes T-Shirt, sprach angeblich nur spanisch

Die beschriebene Täterin begab sich in das Geschäft und ließ sich von der Angestellten beraten. In einem unbeobachteten Moment entnahm sie das auf dem Verkaufstresen des Geschäfts liegende Mobiltelefon der Geschädigten.

Die Täterin verließ im Anschluss plötzlich und sehr schnell das Geschäft.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder der beschriebenen Täterin dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

