POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 19. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Im Kreuzungsbereich Herforder Straße / Zimmerstraße kam es am Donnerstag, 11.05.2023, zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer, bei dem sich beide Bielefelder leichte Verletzungen zuzogen. Ein 61-jährige Bielefelder befuhr gegen 16:00 Uhr mit seinem dreirädrigen Rad die Zimmerstraße in Richtung Herforder Straße. An der Ampelkreuzung beabsichtigte er, nach links in die ...

mehr