Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Smartphone gestohlen

Bitburg (ots)

Am 24.07.2023 gegen 13.00 Uhr wurde in einem Nagelstudio Am Spittel in Bitburg ein Smartphone einer Mitarbeiterin entwendet. Ein Täter betrat die Räumlichkeiten und fragte nach einem Termin. Er nutzte die kurzfristige Ablenkung der Mitarbeiterin des Nagelstudios, griff deren Mobiltelefon, das im Bereich der Anmeldung lag und flüchtete damit aus dem Nagelstudio. Bei dem Täter handelte es sich um einen Mann mit weißer Jacke und Kappe, der bei Tatausführung eine Schutzmaske trug. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell