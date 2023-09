POL-MFR: (1026) Radfahrerin kollidierte mit Lkw - Zeugenaufruf

Erlangen (ots) - Zwischen Samstagabend (02.09.2023) und Montagmorgen (04.09.2023) brachen Unbekannte in die Räume eines Discounters in Erlangen-Frauenaurach ein. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise. Über das Wochenende drangen Unbekannte mutmaßlich über das Dach eines Nachbaranwesens in das Dachgeschoss und von dort aus in die Lager- und Geschäftsräume eines Supermarkts in der Sylvaniastraße ein. ...

