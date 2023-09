POL-MFR: (1025) Alle vier Reifen am Auto zerstochen - Zeugenaufruf

Leutershausen (ots) - Am Montagnachmittag (04.09.2023) geriet eine Scheune in Leutershausen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 17:30 Uhr meldete eine Passantin ein Feuer in der Straße Am Markt in Leutershausen. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Ansbach sowie der Feuerwehr stellten kurz darauf fest, dass ein Baum in Brand geraten war. Das Flammen griffen ...

mehr