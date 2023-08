POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Flucht unter Beteiligung eines Linienbusses

Bad Hönningen (ots) - Am 03.08.2023, im Zeitraum von 08:00 - 16:30 Uhr, wurde an einem weißen PKW der Marke Opel, die Seitenscheibe der Beifahrerseite eingeschlagen. Der PKW parkte zum oben angegebenen Zeitpunkt auf den gekennzeichneten Parkflächen an der Sprudelstraße in Bad Hönningen, Höhe der Hausnummer 2. Um sachdienliche Hinweise wird seitens der Polizei gebeten. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz am ...

