Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte Täterin wird bei dem Versuch eines Wohnungseinbruchdiebstahls gefilmt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (27.10.2023) ist es zu einem Versuch des Wohnungseinbruchdiebstahls in ein Einfamilienhaus in der Walfängerstraße gekommen. Laut der hausinternen Videoüberwachung können die Hauseigentümer die Tat auf 18.47 Uhr eingrenzen. Zu diesem Zeitpunkt manipulierte eine Frau an der Haustür herum. Die eingesetzten Beamten stellten bei Anzeigenaufnahme dann auch tatsächlich Spuren fest, die den versuchten Einbruch belegen.

Die vermeintliche Täterin wird mit 1,65 - 1,75 m groß und von kräftiger Gestalt beschrieben. Nach den Aufnahmen ist davon auszugehen, dass sie ein weißes Kopftuch, eine schwarze Jacke und ein helles Kleid trägt. Das Alter der Tatverdächtigen wurde auf ca. 30 Jahre geschätzt.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Tat oder zu der beschriebenen Tatverdächtigen unter der Rufnummer 04101-202-0 oder unter der E-Mailadresse SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell