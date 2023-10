Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Lentföhrden

K 81 - Schwerer Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und drei lebensgefährlich verletzten Personen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagabend (29.10.2023) ist es auf der Kreisstraße 81/Schmalfelder Straße in einem Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall eines Kleintransporters gekommen, in dessen Folge drei Personen lebensgefährlich und eine Person schwer verletzt wurden.

Gegen 21:00 Uhr befuhr ein sogenannter "Pritschenwagen" der Marke Volkswagen die K 81 von Schmalfeld kommend in Richtung Lentföhrden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug im Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Im Fahrzeug befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Männer in einem Alter von 37, 27, 23 und 20 Jahren. Eine Befragung der Fahrzeuginsassen war bisher nicht möglich, so dass nach bisherigem Ermittlungsstand unklar ist, wer das Fahrzeug geführt hatte.

Die vier Personen wurden in verschiedene Krankenhäuser in Hamburg und Schleswig-Holstein verbracht und schweben teilweise weiterhin in Lebensgefahr.

Durch den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Kiel wurde ein Sachverständiger mit der gutachterlichen Unfallaufnahme beauftragt. Für die Zeit der Unfallaufnahme bis zur Bergung des verunfallten Fahrzeugs gegen 00:30 Uhr war die Schmalfelder Straße in beide Richtungen vollgesperrt.

Ebenfalls durch den Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Kiel wurde die Beschlagnahme des verunfallten Fahrzeugs angeordnet, um genauere Erkenntnisse zu einer möglichen Unfallursache zu erlangen.

Die gegenwärtigen Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch die Polizei in Bad Bramstedt geführt. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung des Verkehrsunfalls beitragen können, werden unter der Rufnummer 04192-3911-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell