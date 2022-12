Bundespolizeidirektion München: Einsatz am Münchner Ostbahnhof / Bundespolizei nimmt Schläger fest

Bundespolizeidirektion München

Bundespolizei nimmt Schläger fest

Donnerstagabend (1. Dezember) griff ein 23-Jähriger Mitarbeiter einer Bäckerei-Filiale am Münchner Ostbahnhof an und floh anschließend. Umgehend durchgeführte Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme. Gegen 19:15 Uhr erreichte die Bundespolizei am Ostbahnhof die Mitteilung über die Einsatzzentrale des Münchner Polizeipräsidiums, dass es in einer dortigen Bäckerei-Filiale zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen ist. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die von einem zunächst unbekannten Mann angegriffen wurden, der scheinbar grundlos hinter die Theke des Verkaufstandes ging und zuerst auf den 26-jährigen afghanischen Mitarbeiter und dann auf die 43-jährige türkische Mitarbeiterin mehrfach mit Fäusten einschlug. Der 25-jährige Filialleiter konnte den Vorgang beobachten und griff ein, bis der Mann aus dem Laden floh. Eine umgehend durchgeführte Videoauswertung lieferte Lichtbilder des Tatverdächtigen. Beamte konnten ihn im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen im Bereich des Münchner Ostbahnhofes vorläufig festnehmen. Es handelt sich um einen 23-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in München. Da sich der Mann aggressiv verhielt, fesselten ihn die Bundespolizisten, bevor sie ihn zur Wache brachten. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von 1 Promille. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem einschlägig vorbestraften Mann an. Nach Abschluss aller Maßnahmen war er auf freien Fuß zu entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung. Die Mitarbeiter der Bäckerei-Filiale klagten über Kopfschmerzen, die zunächst nicht behandlungsbedürftig waren.

